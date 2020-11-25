آخر كلام.. مباراة الزمالك والأهلى بـ2000 مشجع من شباب المتطوعين

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن نهائى القرن الأفريقى الذى يجمع الزمالك والأهلى يوم الجمعة المقبل فى نهائى دورى أبطال أفريقيا باستاد القاهرة سيقام بحضور 2000 مشجع من شباب المتطوعين سيتم اختيارهم من قبل وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أنه لن يكون هناك تذاكر أو دعوات للجمهور لحضور المباراة وسيتم الاكتفاء بـ2000 متطوع من الشباب لحضور المباراة حتى يخرج اللقاء بصورة مشرفة خاصة أن اللقاء سيتابعه الملايين على مستوى العالم.

فى سياق متصل يتولى محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، مهمة المنسق بين الاتحاد الأفريقى الكاف والاتحاد المصرى فيما يتعلق بنهائى القرن بين الأهلى والزمالك، وأسفرت الاجتماعات بين الطرفين على إسناد هذه المهمة لمحمد فضل لتخرج المباراة لبر الأمان وبتنسيق كامل بين الكاف واللجنة الخماسية لتسهيل مهمة الطرفين لتقديم نهائى أفريقى مشرف للكرة المصرية.

وتشهد بطولة دورى أبطال أفريقيا حدثًا فريدًا بتأهل عملاقى الكرة المصرية "الأهلى والزمالك" إلى نهائى البطولة، المقرر له يوم 27 نوفمبر الجارى، فى حدث تاريخى بين الأهلى والزمالك، بوصفه الأول فى التاريخ بين القطبين الكبيرين، وسيكون هذا النهائى الأول بين فريقين من دولة واحدة فى قارة أفريقيا.

ويعد المارد الأحمر الأكثر تتويجاً بدوري أبطال أفريقيا برصيد ثمانية ألقاب أولها عام 1982 وآخرها عام 2013، ومنذ ذلك الحين يحلم الجمهور الأهلاوي بإعادة اللقب مرة أخرى لستاد التتش ، فيما يسعى الفارس الأبيض للتتويج بسادس ألقابه لزيادة رصيده فى البطولة التى غابت عن خزائنه منذ 18 عاما، حيث كان التتويج الأخير موسم 2002 بهدف تامر عبد الحميد في شباك الرجاء المغربى.