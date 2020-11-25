أحدهم إخواني.. ضبط 5 أعضاء بالألتراس نشروا لافتات خادشة للحياء العام قبل مباراة الأهلي والزمالك

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن صورة لـ5 أشخاص يحملون إحدى اللافتات تحمل عبارات خادشة للحياء العام قبل مباراة الأهلي والزمالك.

وفقا للتفاصيل التي حصلنا عليها فإنه تم تحديد وضبط القائم على نشر الصورة واثنين آخرين من المتواجدين بها، وبالفحص تبين أن أحدهم سبق اتهامه فى قضية انضمام لجماعة إرهابية، وبمواجهتهم أقروا بانضمامهم لإحدى روابط "الألتراس"، وأن الغرض من الصورة دعوة زملائهم فى الرابطة يوم الجمعة الموافق 27 الجارى، لمشاهدة مباراة كرة قدم بإحدى المقاهي بدائرة قسم شرطة 15 مايو، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لتحديد وضبط باقى المتواجدين بالصورة.