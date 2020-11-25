مصر تدين بناء وحدات استيطانية جديدة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة

جدة - نرمين السيد - أعربت وزارة الخارجية، اليوم، عن إدانتها لبناء وحدات استيطانية جديدة فى جبل أبو غنيم فى القدس الشرقية المُحتلة، لما يُمثله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الدولى ومقررات الشرعية الدولية.





وأكد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، وفقا لبيان صحفى، أن استمرار السياسات الإسرائيلية الاستيطانية فى الأراضى الفلسطينية المُحتلة يقوض من فرص حل الدولتيّن، ويقف أمام جهود إحياء العملية التفاوضية سعياً للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، فضلاً عما يُمثله من تهديد للأمن والاستقرار فى المنطقة.

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