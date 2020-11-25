صور.. محافظ القاهرة يتابع شفط المياه بعدد من أحياء العاصمة

جدة - نرمين السيد - وأهاب خالد عبد العال، وفقا لبيان صحفى، بمواطنى العاصمة عدم النزول إلا للضرورة القصوى لعدم التأثر بموجة الطقس السيئ التى تتعرض لها القاهرة، مشددا على ضرورة التركيز على سرعة رفع تراكمات المياه من الشوارع لتسهيل حركة الموطنين، مؤكدًا أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل عملها دون توقف وتتخذ كافة الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على راحة وسلامة المواطنين.

وأكد محافظ القاهرة، أن جميع رؤساء الأحياء ومسؤولى شركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة متواجدون بالشارع لمتابعة رفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الطقس أولًا بأول، مشيراً إلى انتشار الشفاطات فى أحياء العاصمة للتعامل الفورى مع تراكمات المياه.

كما شدد محافظ القاهرة، على جميع المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور.