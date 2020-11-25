صور.. تحطم سيارتين فى انهيار شرفة عقار بالإسكندرية بسبب الأمطار

جدة - نرمين السيد - تلقت غرفة عمليات حى وسط الإسكندرية، يفيد سقوط أجزاء من العقار رقم 16 شارع محرم بك، وانتقل مأمور وضباط القسم ومسئولى الحى إلى موقع البلاغ.
وتبين من الفحص انهيار شرفة شقة بالطابق السادس بالعقار المشار إليه، بسبب الأمطار، ما أسفر عن تحطم سيارتين "ملاكى وتاكسى"، تصادف وقوفهما أسفل العقار، دون حدوث أى إصابات.
ومن جانبه، أوضح اللواء علاء يوسف، رئيس حى وسط الإسكندرية، أن العقار صادر له قرار الترميم شامل يحمل رقم 112 لسنة 2001، ولم يجرى تنفيذه، لافتا إلى أنه تم إصدار تنبيه شفهى لسكان العقار بضرورة إخلائه بالكامل دون المنقولات كإجراء احترازى.
كانت أحياء الإسكندرية تعرضت لموجة من الطقس السيئ، اليوم، يصاحبها أمطار غزيرة ورياح شمالية غربية وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة.
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