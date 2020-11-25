محافظ الإسكندرية يكرم الفائزة بجائزة أفضل موظفة حكومية عربية

جدة - نرمين السيد - كرم محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، نهى أحمد السيد، لفوزها بجائزة أفضل موظفة حكومية عربية من قبل اللجنة المنظمة لجائزة التميز الحكومى العربى بالإمارات.





وهنأ المحافظ الموظفة التى تشغل منصب مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بديوان عام المحافظة، معربا عن فخره بكونها أحد موظفى الديوان. وقال الشريف، إن "نهى" مثال يحتذي به لجميع الموظفين والعاملين فى الدولة، مؤكدا على ضرورة استمرار تعظيم الأداء فى جميع المؤسسات، لتطوير الأداء الحكومى والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. يذكر أنه تم إعلان جوائز الفائزين فى الدورة الأولى من جائزة التميز الحكومى العربى افتراضيا عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، بمشاركة أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية. كانت دولة الإمارات بالتعاون مع جامعة الدول العربية استقبلت 5000 مشاركة حكومية، لاختيار أفضل وزير عربى وأفضل وزارة وأفضل محافظ وغيرهم، وجرى استثناء الإمارات من المشاركة للحيادية.

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