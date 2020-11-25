النشرة المرورية : بطء عام بشوارع الجيزة بسبب الأمطار.. ونصائح خاصة للسير

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، الذى تقدمه الإعلامية شيماء حافظ والإعلامى محمد نشأت، أن الإدارة العامة للمرور وضعت خطة لنشر الخدمات المرورية، مع تفعيل خطوط الإغاثة، لإرشاد المواطنين بالطرق البديلة وفى حالة وجود أعطال أو حوادث جسيمة، 01221110000، كذلك الإدارة العامة لمرور القاهرة 136، والإدارة العامة لمرور الجيزة 01067676161، فيما تعمل المحافظات على رفع وشفط تراكمات المياه فى الشوارع.

وتابع أن الإدارة العامة للمرور وجهت عدة إرشادات لقائدى المركبات أثناء القيادة تحت الأمطار كالتالى:

- يجب السير بسرعات منخفضة نظرا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة نتيجة مياه الأمطار.

- التحكم فى عجلة القيادة للسيارات جيدا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

- يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه.

وواصل: "الحالة المرورية فى كافة محافظات الوجه البحرى تعتبر متوسطة مع سقوط الأمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة، أما الحالة المرورية فى محافظات الوجه القبلى فمرضية تماما".

وأوضح صابر، أن بعض قطاعات الطرق الدائرية تشهد بعض الأحجام، خاصة فى المداخل، فيرجى تجنب هذه المطالع حتى يتم شفط مياه الأمطار.

وتابع: هناك بعض الأحجام على طريق كورنيش النيل القادم من القصر العينى، ناصحا باستخدام الأوتوستراد.

وشدد على أنه يفضل سلوك المسطحات الأرضية فى الوقت الحالى، ولنقل الحركة المرورية من القاهرة

إلى الجيزة، يفضل سلوك كوبرى الجامعة، وكوبرى الجلاء، وكوبرى الساحل.

ودعا صابر إلى تجنب محور جوزيف تيتو، وكوبرى الفردوس، وسلوك طريق النصر.