البابا ثيودروس الثانى يحتفل بعيد القديسة كاترين بكينيا

جدة - نرمين السيد - احتفل اليوم، البابا ثيودروس الثانى، بابا وبطريرك الثانى الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس بعيد القديسة كاترين السيناية بإقامة صلاة القداس الإلهى فى مقر كيسومو أبرشية كيسومو وغرب كينيا.





وأوضح بيان صحفى، أنه تم خلال القداس الإلهى رسامة شماس جديد. وشارك فى القداس الإلهى المتروبوليت مكاريوس مطران نيروبى (كينيا)، المتروبوليت جيورجيوس مطران غينيا وممثل البطريركية فى اليونان، الأسقف نيوفيتوس أسقف نيرى وشرق كينيا، الأسقف سيلفستروس أسقف جولو وشرق أوغندا، والأسقف ماركوس أسقف كيسومو وغرب كينيا. حضر القداس الإلهى ممثلو الحكومة ونائب المحافظ وأعضاء البرلمان، وصندوق تحدى الألفية ورؤساء الطوائف.

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