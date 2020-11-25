إنفوجراف.. خطوات الحصول على منحة زواج من التضامن

جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفوجراف التالى خطوات الحصول على منحة زواج من التضامن: وتشمل إجراءات الحصول على منحة الزواج، التقدم بطلب لصرف المنحة إلى مكتب التأمينات التابع له معاش المستفيد، وتقديم طلب لقطع المعاش مرفقاً به المستند الذى سيتم على أساسه قطع المعاش.

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