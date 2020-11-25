صور: خلال افتتاح قرية السدح بالفيوم.. تسليم 25 منزلا و22 مشروعا تنمويا

جدة - نرمين السيد - افتتح اليوم الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، قرية السدح، بعد أن أعادت مؤسسة صناع الخير ومؤسسة الجود الخيرية، إعمارها وتنميتها تنمية شاملة، تخليدا لذكرى وصدقة على روح الخبير الاقتصادى الراحل محسن عادل، رئيس هيئة الاستثمار السابق.





وأشاد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، خلال الاحتفالية بالمجهود المبذول من قبل مؤسسة صناع الخير ومؤسسة الجود فى إعادة إعمار القرية، قائلا: "الفرحة فى عيون أهالى الفيوم بعد تطوير القرية وإعادة إعمارها تعوض وتهون أى شعور بالتعب، وبطالب المؤسسة بمزيد من العمل لخدمة أهالى القرية"، لافتا إلى تغيير حالة القرية بالكامل إلى الأفضل، من خلال عمل المؤسستين الداعمين للعمل الأهلى.

وأشار المحافظ إلى أى قطعة أرض تقع فى أملاك الدولة، سيتم تخصيصها على الفور لعمل مشروعات لخدمة أهالى القرية، لتوفير فرص عمل لهم، لافتا إلى أن مؤسسة صناع الخير تركز إلى جانب الإعمار والتطوير على التمكين الاقتصادى، ليكون التغيير فى حياة الأفراد جذريا وممتدا.

ومن جانبه قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إن المؤسسسة تعمل فى عدة محافظات وقرى الجمهورية، لافتا إلى أن العمل فى الفيوم لاقى دعما كبيرا من جانب الأهالى، على عكس بعض المحافظات التى تواجه المؤسسة بعد الصعوبات أثناء العمل بها.

وأشار زمزم، إلى أن افتتاح قرية السدح اليوم بالفيوم، جاء تخليدا لذكرى الراحل محسن عادل، والذى رحل عن عالمنا فى يونيو الماضى، مشيرا إلى أن الراحل تولى العديد من المناصب الداعمة للدولة المصرية، مثل رئيس هيئة الاستثمار ونائب رئيس البورصة المصرية، وكان داعما للمجتمع المدنى طوال فترة عمله.

ولفت زمزم إلى أن افتتاح القرية تضمن تسليم عدد 25 منزلا، هى المنازل المتهالكة بالقرية، بعد أن تم إعادة إعمارها بشكل كامل وفرشها بأثاث حديث "ثلاث غرف وثلاجة وبوتجاز وغسالة ومطبخ"، بالإضافة إلى تسليم عقود توصيل مياه الشرب النقية لعدد 25 منزلا بالقرية، بعد تنفيذ التوصيل وتركيب العداد.

ولفت أيضا إلى أنه سيتم تسليم 22 مشروعا تنمويا صغيرا للأسر الأكثر احتياجا، لتأمين دخل شهرى لها، وهذه المشروعات تنوعت بين 10 مشروعات رأس ماشية "بقرة عشار لكل أسرة"، و9 مشروعات أغنام "3 إناث أغنام عشار لكل أسرة"، و2 تروسكل و1 ماكينة خياطة حديثة و1 محل بقالة، مشيرا إلى أن العمل داخل القرية استمر لقرابة 3 أشهر متواصلة.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، من أجل الحصول على تراخيص إنشاء حضانة لخدمة أطفال أهالى القرية، بالإضافة إلى التواصل مع الدكتور أشرف صبحى، من أجل إنشاء مراكز شباب بالقرية فى القريب العاجل.

وقالت رشا بلبع، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجود الخيرية، إن عمل المؤسسة يركز على تحقيق التنمية المستدامة، ليس فقط الإعمار، ولكن أيضا توفير فرص عمل للمواطنين إلى جانب تقديم الرعاية الصحية لهم.

وأضافت أنه بعد إطلاق مبادرة حياة كريمة، من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى، كان لزاما من كل مؤسسات المجتمع المدنى أن تشارك الدولة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.