شاهد.. أمطار غزيرة وبرق ورعد في شوارع القاهرة والجيزة

تشهد عددا من مناطق محافظة الجيزة و القاهرة أحوالا جوية سيئة، تتمثل في أمطار غزيرة مع ظهور البرق وسماع صوت الرعد في السماء، وشهدت بعض الشوارع توقفا مروريا بسبب الأمطار الغزيرة.

وكانت قد وجهت وزارة الداخلية رسالة مهمة للمواطنين مرتادي الطرق ضمت إرشادات و نصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.

ورفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية و متابعة للطرق و المحاور، في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، و متابعة و مراقبة الطرق و المحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن رسالة مهمة تتضمن نصائح للقيادة الآمنة على الطرق و المحاور للحد من حوادث الطرق التي تقع بسبب الطقس السيئ و انعدام الرؤية.



ورفعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حالة الطوارئ كما اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الأمطار التى تشهدها البلاد حاليا.

وحرصًا من قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة على تأمين المهمات والمنشآت الكهربائية واستقرار التغذية الكهرئية ورفع حالات الاستعداد والطوارئ على كافة المستويات بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة، فقد تم التأكيد على جميع الشركات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات التابعة والتنسيق مع كافة الجهات بالدولة وتوفير كافة سبل الدعم بما يضمن التشغيل الآمن للشبكة الكهربائية.

وناشد قطاع الكهرباء، المواطنين الابتعاد عن المهمات الكهربائية حرصًا على سلامتهم وخاصةً عند سوء الأحوال الجوية لما يمثله ذلك من خطورة بالغة.

وأعلن القطاع عن تخصيص الخط الساخن (121) للإبلاغ عن أي أعطال على مستوى الجمهورية حيث تقوم فرق الطوارئ المجهزة التعامل مع الأعطال في أسرع وقت ممكن.

ويوجد أدعية متنوعة يمكن للإنسان الاستعانة بها عند نزول المطر ، ويفضل حفظها وترديدها كثيرا خاصة وأن فصل الشتاء على الأبواب ويشهد نزول أمطار كثيفة وغزيرة ، و دعاء المطر أجمع العلماء أنه مستجاب من دعى به فاز في الدنيا والآخرة و من ادعية المطر المستجابة

اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يعقب الحسرة، ويورث الندامة، ويحبس الرزق، ويرد الدعاء، اللهم افتح لي أبواب رحمتك وارزقني من حيث لا أحتسب، اللهم نوّر لي دربي، واغفر لي ذنبي، وحقّق لي ما يكون خير لي وما اتمناه. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا بلاء، ولا هدم، ولا غرق.

اللهم طهّر قلبي واشرح صدري وأسعدني وتقبل صلاتي وجميع طاعاتي، وأجب دعوتي واكشف كربتي وهمي وغمي، واغفر ذنبي وأصلح حالي واجلُ حزني وبيّض وجهي، واجعل الريان بابي والفردوس ثوابي والكوثر شرابي، واجعل لي فيما أحب نصيب. اللهم اسقينا غيثًا، مغيثًا، مريئًا، نافعًا، غير ضار.