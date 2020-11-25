موجز السوشيال ميديا..محمد بن راشد يهنئ الرئيس السيسي بفوز هالة السعيد أفضل وزيرة عربية..هنا الزاهد تنشر بوستر مسلسلها الجديد "حلوة الدنيا سكر "..شاهد.. أشرف بن شرقي يجهز نفسه للمشاركة مع الزمالك

نشر موقع " دوت الخليج " عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، و نستعرضها في السطور التالية : أحمد حسام ميدو أثناء ممارسته للرياضة: محتاج أخس 7-8 كيلو الحرية ممتعة.. ابنة أصالة تشارك صورا مع أشهر تمثال في نيويورك

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