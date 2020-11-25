قبل 48 ساعة من مبارة الأهلي والزمالك.. الأمطار تغرق مدخل استاد القاهرة.. صور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورا لغرق محيط ومدخل استاد القاهرة الدولى بعد موجة الطقس الممطر التى ضربت البلاد خلال الساعات الأخيرة، وذلك قبل 48 ساعة فقط من النهائى المرتقب بين الأهلى والزمالك فى دورى أبطال أفريقيا والذى من المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل فى تمام التاسعة مساءً، وسط حالة من التخوف من تأثير الطقس السيئ على اللقاء.

ويترقب عشاق كرة القدم، المباراة المنتظرة بين فريقي الأهلي و نظيره الزمالك، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020، الذي سيقام على استاد القاهرة الدولي، يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.

ولم يلتق الفريقان من قبل في نهائي بطولة قارية، باستثناء مباراة كأس السوبر الأفريقي في أوائل تسعينيات القرن الماضي، والتي توج بها نادي الزمالك في جوهانسبرج الجنوب إفريقية، بهدف أحرزه أيمن منصور، ولكن تلك المباراة لا تقارن بنهائي البطولة الأقوى والأصعب في أفريقيا.. دوري الأبطال.

ونجح الأهلي في الوصول للمباراة النهائية بعد الفوز علي فريق الوداد المغربي في نصف النهائي، وأيضا وصول الزمالك بعد الفوز علي الرجاء المغربي في نصف النهائي، ليتقابل الفريقان يوم 27 من الشهر الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا، علي استاد القاهرة.

و رغم أن الفريقين تقابلا 8 مرات على مدار تاريخ البطولة الأفريقية، إلا أنها المرة الأولى التي تجمع بينهما في النهائي.

وللمرة الأولى داخل القارة السمراء، يلتقي فريقان من دولة واحدة في المباراة النهائية للصراع على أغلى الكؤوس، والأكثر إثارة أن الفريقين انهما الأعرق في القارة والأكثر تتويجًا بها، حيث يملكان سويًا 13 لقبًا.

وعلي جانب آخر تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عدد من أحياء العاصمة للإشراف على عمليات شفط المياه من الشوارع وتسيير الحركة المرورية.

أهاب اللواء خالد عبد العال بمواطني العاصمة عدم النزول إلا للضرورة القصوى لعدم التأثر بموجة الطقس السيئ التى تتعرض لها القاهرة.

وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على ضرورة التركيز على سرعة رفع تراكمات المياه من الشوارع لتسهيل حركة الموطنين، مؤكدًا أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل عملها دون توقف وتتخذ كافة الاجراءات التي من شأنها الحفاظ على راحة وسلامة المواطنين .

وأكد محافظ القاهرة أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولي شركتي المياه والصرف الصحي، وهيئة النظافة بالتواجد بالشارع لمتابعة رفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الطقس أولًا بأول، مشيرًا إلى انتشار الشفاطات في كافة أحياء العاصمة للتعامل الفوري مع تراكمات المياه .

كما شدد محافظ القاهرة على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التي ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور .