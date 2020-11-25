حركة الطيران منتطمة.. شاهد طوارئ في مطار القاهرة لمواجهة الطقس السيئ

يشهد مطار القاهرة الدولي، استعدادات مكثفة لمواجهة موجة الطقس السيئ الذي تشهدها البلاد منذ الساعات الأولي من صباح اليوم، للتعامل مع أجواء الشتاء دون التأثير علي حركة الملاحة الجوية، وذلك تحت إشراف المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات، والمحاسب مجدي إسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي.

وأكدت مصادر مطلعه بمطار القاهرة، استقرار حركة الملاحة الجوية فوق مطار القاهرة من إقلاع وهبوط الرحلات دون التأثر بموجة الأمطار، مشيره إلي أن هناك حالة طوارئ داخل وخارج صالات المطار لتسهيل إجراءات الركاب من المسافرين والقادمين، وسط اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت المصادر، أنه منذ الساعات الأولي للتحذيرات الجوية من قبل هيئة الأرصاد، شكلت سلطات مطار القاهرة، لجنة للتعامل والتدخل السريع مع موجة الأمطار الغزيرة، وجرى تنسيق كلي ومتابعة باستمرار بين قطاعي العمليات والهندسي، لمراجعة جاهزية جميع المعدات الموجودة على المهبط والتأكد من صلاحيتها للتعامل في الأوقات الطارئة، فضلا عن التنسيق مع أبراج المراقبة للتعامل مع الرحلات القادمة إلى المطار والمغادرة منه أيضا في أوقات تدهور الرؤية فوق المطار.

َوأشارت المصادر، أن قطاع العمليات للعاملين في أرض المهبط، وجه العاملين بتجنيب جميع المعدات الموجودة على المهبط وإعادة تنظيمها، لضمان عدم انزلاق أي منها في أوقات السيل والأمطار، فضلا عن التأكيد على جميع العاملين بالمهبط بضرورة الالتزام بارتداء الجواكيت الفوسفورية لسهولة الرؤية في أوقات الضباب والمطر الغزير، وسط تجهيز كامل لمعدات الشفط تحسبا لسحب أي تجمعات للمياة تتكون على أرض المهبط.

أما على مستوى العاملين خارج الصالات، حرصت سلطات المطار علي توفير بدل واقية من المطر داخل أرض المهبط وأمام الصالات وداخل الباركات بالتزامن مع تساقط الأمطار الغزيرة، وخاصة أمام صالات مبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، تحت إشراف الملاح أشرف حافظ مدير المبنى.

وتعتمد سطات مطار القاهرة الدولي ونظيرتها من مطارات الدول الَمشابهة في أحوال المناخ، في استعداداتها لموجات الشتاء على تجهيز معدات الشفط لسحب تجمعات المياة من على أرض المهبط، في حين يتم تجهيز لجنة السرعة للتدخل السريع والتعامل مع الموجات الطارئه، بالإضافة إلى جاهزية جميع سيارات الإرشاد على المهبط لاستخدامها في أوقات الضباب الكثيف والرياح والأتربة التي قد تشهدها البلاد خلال الشتاء.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات .