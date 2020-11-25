نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السلطان حسن والرفاعي يستعدان لاستقبال موسم الأمطار (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقطت كاميرا بوابة الفجر الإلكترونية عدد من الصور للتجهيزات الجارية في منطقة آثار السلطان حسن لمواجهة موسم الأمطار المقبل.

وترجع الصور لثلاثة أيام مضت حيث استعدت المنطقة بتمهيد الطريق الفاصل بين مدرسة السلطان حسن وجامع الرفاعي بطبقة أسمنتية لتلافي تراكم مياه الأمطار.

كما قام المرممين باستبدال جميع الأحجار التالفة في نفس الطريق الفاصل بين الأثرين، وهي الأحجار التي مستواها منخفض عن بقية مثيلاتها لكي لا تمثل نقاط تجمع مطر.

يذكر أن مصر تعرضت العام الماضي لموجة عنيفة من الأمطار أدت لتراكمات بعدد من المناطق الأثرية، وهو الأمر الذي دفع العديد من المناطق الأثرية هذا العام لاستباق موسم الأمطار بالاستعدادات المناسبة.

