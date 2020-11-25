نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ندوة عن علوم الفضاء بمعاهد العبور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار نشر ثقافة وتكنولوجيا الفضاء في المجتمع وبين طلاب الجامعات المصرية أقامت وكالة الفضاء المصرية بمعاهد العبور بمدينة العبور برعاية الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، الدكتور عبد الله الدهشان رئيس مجلس إدارة معاهد العبور وبدأت فعاليات اليوم بمحاضرة للدكتور محمد كساب بعنوان " الأقمار الصناعية وأنظمتها الداخلية".

تناولت الندوة التعريف بالقمر الصناعى والتعرف على أنواع الأقمار الصناعية وتصنيفها طبقا لأوزانها حسب التقليد العالمى ثم تناول أهمية الأقمار الصناعية الصغيرة وأسباب تزايد الطلب الدولى عليها فى الآونة الأخيرة ثم انتقل بعد ذلك الى التعريف بأنظمة الأقمار الصناعية الداخلية وطبيعة عمل كل نظام فرعى فيها بدءا من نظام القدرة الكهربية وكيفية الحصول عليها من الطاقة الشمسية وتحويلها إلى طاقة كهربية ثم تخزينها فى بطاريات وتلا ذلك بنظام الاتصالات الخاصة بالقمر من ارسال واستقبال الاشارات المغناطيسية ثم نظام التحكم فى وجهة القمر ونظام تداول البيانات ونظام الحمولة الفضائية ونظام التليمترى ونظام الضبط والتوازن الحرارى ثم نظام هيكل القمر ونظام الدفع الصاروخى وفى نهاية المحاضرة أكد د. كساب على أهمية التطبيقات الحديثة للأقمار الصناعية وفائدتها على كافة مجالات التنمية.



وفي المحاضرة الثانية تناول المهندس. أحمد فراج تعريف الطلاب بمحطة الفضاء الدولية ودورها فى إجراء الاختبارات العلميه التى تستخدم فى لتأهيل الإنسان للعيش فى الفضاء.