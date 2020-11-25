نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مصر تدين بناء مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، عن إدانتها لبناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لما يُمثله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية.

وجاء ذلك اتصالًا بقيام السلطات الإسرائيلية بالمُصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة في جبل أبو غنيم في القدس الشرقية المُحتلة.

هذا، وأكد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن استمرار السياسات الإسرائيلية الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المُحتلة يقوض من فرص حل الدولتيّن، ويقف أمام جهود إحياء العملية التفاوضية سعيًا للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، فضلًا عما يُمثله من تهديد للأمن والاستقرار في المنطقة.

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أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ إدانتها واستنكارها لاستهداف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران محطة توزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة.

وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية المصرية اليوم الإثنين، رفضها الكامل واستنكارها الشديد لمثل هذه الأعمال التخريبية الإرهابية التي تُرتكب ضد منشآت حيوية، وبما يستهدف أمن المملكة واستقرار إمدادات الطاقة.

وجددت مصر تأكيدها على تضامنها حكومةً وشعبًا، مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية، ووقوفها بجانب المملكة فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وصون أمنها واستقرارها في مواجهة هذه الهجمات الجبانة المُشينة، وفي سبيل التصدي لجميع أشكال الإرهاب وداعميه.

