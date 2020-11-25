نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفي الشائعات عن تخفيض دعم بطاقات التموين في المقال التالي

عمر شويل - جدة زادت الشائعات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصاََ موقع تويتر بين المواطنين بشأن بطاقة التموين، حيث أن بطاقة التموين تعتبر ملاذ آمن لكثير من الأسر لكي تحصل على دعم الخبر، والمواد التموينية الأساسية مثل الزيت، والسكر، والشاي، والأرز وغيرها من السلع الغذائية للمواطنين.

لا صحة تخفيض دعم بطاقات التموين :

تم الإعلان من قبل وزارة التموين ومجلس الوزراء عن الشائعات المنتشرة التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن تخفيض دعم بطاقات التموين في بداية شهر ديسمبر المقبل 2020 م، ولذلك تم الرد على هذه الشائعات من قبل الحكومة المصرية.

رد الحكومة على الشائعات المنتشرة :

تم الإعلان من قبل وزارة التموين والتجارة على هذه الشائعات. دعم المواطن مستمر كما هو بقيمة 50 جنية مصري لعدد 4 أفراد. يتم دعم الفرد الخامس في الأسرة بقيمة 25 جنيه مصري على بطاقة التموين. ولذلك تم صرف حوالي 91٪ من دعم تموين شهر نوفمبر الجاري 2020م. يتم صرف حوالي 150 رغيف خبز مدعم للفرد في الشهر بسعر 50 قرشاََ للرغيف. وتم زيادة عدد السلع التي تم صرفها في انتشار فيروس كورونا تخفيفاََ على المواطنين المصريين.

وزادت الشائعات أيضا عن تخفيض الدعم ابتداءً من شهر ديسمبر المقبل 2020 م، ولذلك سوف توضح الحكومة المصرية حقيقة هذه الشائعات المنتشرة في الفترة الحالية، ولذلك تم الإعلان عن استمرار صرف المقررات التموينية لشهر نوفمبر الجاري 2020م، وزيادة عدد السلع المدعمةاالتي تصرف على البطاقات إلى 28 سلعة في المجمعات الاستهلاكية بشكل دائم لصالح المواطن المصريين.

وزارة التموين والتجارة :

أعلنت وزارة التموين على استمرار تقديم الدعم الكامل للمواطن المصريين، وخاصتاََ في فترة انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم كله، ولذلك يتم توفير السلع الغذائية، والمنتجات المختلفة في منافذ البيع بأسعار رخيصة للمواطنين.