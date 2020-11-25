عاجل .. سلبية مسحة جميع لاعبي الأهلي عدا صالح وتأكد تعافي كهربا ووليد سليمان

أشارت تقارير صحفية إلى أنه قد خرجت منذ قليل نتيجة المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا، والتي خضع لها لاعبي وفريق النادي الأهلي بالكامل، تحت إشراف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"..

وأكدت نتيجة المسحة سلبية عينات جميع لاعبي الأهلي عدا صالح جمعة، مما يعني تحول نتيجة مسحة الثنائي محمود عبدالمنعم "كهربا"، ووليد سليمان من إيجابية إلى سلبية.

اقرأ أيضا: الأهلي يجري مسحة الكاف .. تعرف على موعد النتيجة



ويتواجه قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في قمة هي الأولى من نوعها، ليكونا طرفي نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبل الموافق 27 نوفمبر الجاري، والتي ستقام على ملعب إستاد القاهرة الدولي.