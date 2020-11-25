غلق 90 منشأة صحية فى الدقهلية لمخالفتها للاشتراطات المطلوبة

قرر وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور سعد مكي غلق 90 منشأة غذائية بنطاق المحافظة لمخالفتها للاشتراطات الصحية لوجود خطر داهم على صحة المواطنين .

وأوضح مكي، خلال عرض تقرير جهود إدارة مراقبة الأغذية من خلال حملات التفتيش الصحي علي المنشآت الغذائية - أنه في إطار توجيهات المحافظ أيمن مختار بتكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع المواد الغذائية ، تم المرور على 260 منشأة غذائية وتحرير 127 محضر جنح صحية لوجود مخالفات في هذة المنشأت.

وأضاف أنه تم التوصية بغلق 90 منشأة مخالفة وذلك لوجود خطر داهم على الصحة العامة ونقص إشتراطات وعدم وجود ترخيص ، كما تم خلال هذه الحملات إعدام 1315 كيلو أغذية متنوعة وكذلك 320 لتر عصائر وآلبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي.



وشدد وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات وخصوصا في المحلات التي تفتقد للإشتراطات الصحية السليمة و لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض، مؤكدا استمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.