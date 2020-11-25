تفاصيل تصويت الخرطوم لصالح مشروع إسرائيلي في الأمم المتحدة

نفت وزارة الخارجية السودانية، ما تررد في بعض وسائل الإعلام بشأن تصويت السودان لصالح إسرائيل في الأمم المتحدة.
وأكدت الخارجية في بيان لها، أن ما يتم تداوله عار من الصحة وأن السودان لم يصوت لأي مشروع قدمته إسرائيل.
وجاء في نص بيان وزارة الخارجية، كما نقلته وكالة الأنباء السودانية: تود وزارة الخارجية أن توضح بأن ما ورد في بعض وسائل الإعلام بشأن تصويت السودان لصالح إسرائيل في الأمم المتحدة عار من الصحة، إذ لم يحدث أن صوت السودان لأي مشروع قرار قدمته إسرائيل، خلال دورة الجمعية العامة الحالية أو الدورات السابقة.
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وتابع البيان: "وإذ توضح وزارة الخارجية هذه الحقائق، فإنها تأمل أن تتوخى وسائل الإعلام الدقة والموضوعية فيما تنقل مع الحرص على أخذ المعلومات من مصادرها الأصلية".
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