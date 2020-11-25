محافظ الدقهلية: حصر الأراضي الفضاء لإقامة مشروعات إسكان اجتماعي

أكد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار ضرورة حصر الأراضي الفضاء نطاق الوحدات المحلية لإقامة مشروعات إسكان اجتماعي عليها تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال رئاسة المحافظ لاجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة اليوم الأربعاء بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ وعبدالقادر النورى السكرتير العام ووكلاء الوزارات ورؤساء قطاعات المرافق والخدمات على مستوى المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

ووافق المجلس، خلال الاجتماع، على تخصيص قطعتين أرض بمدينة جمصه لإقامة إسكان اجتماعي عليها الأولى بمساحة 49 ألف متر مربع، والثانية بمساحة 118 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة 93.6 فدان تقريبًا.

ووجه المحافظ بسرعة السير في إجراءات تنفيذ نفق ميت خميس الذي تمت الموافقة على تنفيذه ضمن خطة الدولة لحل المشكلات المرورية بالمنطقة وقال إن هذا المشروع يعد نقلة نوعية بمدينة المنصورة مطالبا بالعمل على إنهاء كافة معوقات تنفيذ مطلع ومنزل كوبري الجامعة بتكلفة 186 مليون جنيه، وكذا المدخل الجديد لطلخا على محور شرنقاش بتكلفة 50 مليون جنيه.

وفي ذات السياق، وافق المجلس على نزع الملكية لتنفيذ محور حر شرق الرياح التوفيقي بطريق بنها الحر ( هلا / ميت غمر ) حتى صهرجت الكبرى لسيولة الحركة المرورية واختصار المسافة والوقت والذي يتم تنفيذه بالتعاون والتنسيق بين محافظة الدقهلية والهيئة العامة للطرق.

وأوضح محافظ الدقهلية أن حجم الإنفاق على المشروعات التنموية والقومية في كافة قطاعات المرافق والخدمات بلغ مليار و400 مليون جنيه، منهم ( 501 مليون جنيه خطه استثمارية - 112 مليون جنيه من الصناديق الخاصة - 33 مليون جنيه مشاركة مجتمعية ).

وقال المحافظ إن "الدولة بكامل أجهزتها لا تدخر جهدا في الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين سواء من خلال تطوير المشروعات القائمة أو تنفيذ وإقامة مشروعات جديدة في كافة المجالات".

وخلال الاجتماع أكد المحافظ على أهمية المراجعة المستمرة لكافة الاستعدادات والجاهزية لموسم الشتاء وانعقاد دائم لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة بالتعاون والتنسيق الكامل مع كافة أجهزة وقطاعات المرافق والغرف الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء للتعامل الفوري مع أية مستجدات.

كما شدد المحافظ على أهمية المتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة وتواصل أعمال التطهير والتعقيم، والحرص من قبل العاملين بارتداء الكمامات بمواقع العمل والالتزام بالتباعد الاجتماعي، مشيرا إلى نشر الوعى بين المواطنين بكافة الإجراءات الاحترازية، والتفاعل الفوري لمواجهة أية تداعيات بشأن الموجة الثانية من فيروس كورونا انطلاقا من الالتزام بقرارات مجلس الوزراء ووزارة الصحة في هذا الشأن حرصا على سلامة الجميع.

وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاهتمام بحالة النظافة ورفع القمامة أولا بأول إلى المقالب العمومية مشيرا لأهمية التعاون والتنسيق فيما بين الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وتقديم المساعدة المتبادلة بينهم لتحسين مستوى النظافة، ورفع القمامة أولا بأول بنطاق المحافظة عملا على أرضاء المواطنين.

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ومن ناحية أخرى، أكد المحافظ لرؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزرات ورؤساء القطاعات ومديري مديريات الخدمات المراجعة المستمرة والمتابعة الدائمة لأعمال مواجهة نوبات تلوث الهواء بالتنسيق لقطاع الزراعة والبيئة مع الوحدات المحلية للمتابعة الجادة للتصدي لأعمال حرق قش الأرز حفاظا على البيئة وجودة الهواء حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

كما شدد مختار على تكثيف أعمال الرقابة التموينية على منافذ بيع اسطوانات البوتاجاز والأسواق ومحلات بيع السلع والتصدي لأية محاولات التلاعب باحتياجات المواطنين اليومية.