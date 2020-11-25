ميدو: "أي كلام عن نتيجة المسحة كذب وهذا موعد ظهورها"

أعلن أحمد حسام ميدو نجم كرة القدم السابق والإعلامي الحالي، موعد نتيجة المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا والتي خضع لها الأهلي والزمالك تحت إشراف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وكتب أحمد حسام ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وقال: "يا جماعه ظهور نتائج المسحات مالوش علاقه بميعاد التدريب او نزول اللاعيبه للتدريب لسه متكلم مع مسؤولي الاتحاد الافريقي وأكدولي ان نتايج المسحات مش هتظهر قبل بالليل متأخر وهيتم تسليمها لاتحاد الكرة المصري".

وتابع: "نتائج المسحات سيتم تسليمها لاتحاد الكره في العاشره مساء واتحاد الكره بدوره سيبلغ الناديين بنتيجة المسحات".



ويتواجه قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في قمة هي الأولى من نوعها، ليكونا طرفي نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبل الموافق 27 نوفمبر الجاري، والتي ستقام على ملعب إستاد القاهرة الدولي.

