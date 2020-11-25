أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، آخر مستجدات الوضع الوبائي في مصر مقارنة بدول العالم والإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية، بداية من تسجيل الحالة الأولى وحتى الوقت الحالي، مؤكدة على استعداد الدولة التام لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد. من خلال الآتي:



- تدريب القوى البشرية على تطبيق البروتوكولات العلمية لعلاج حالات الإصابة بالفيروس واتباع إجراءات معايير مكافحة العدوى. - تدريب القوى البشرية على تطبيق البروتوكولات العلمية لعلاج حالات الإصابة بالفيروس واتباع إجراءات معايير مكافحة العدوى. - التأكد من توفير مخزون استراتيجي كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية. - زيادة عدد مقاعد الخط الساخن 150 إلى 800 مقعد باللغتين العربية والإنجليزية بهدف سرعة الرد على استفسارات المواطنين. - تحديث بروتوكول العلاج الخاص بحالات فيروس كورونا بشكل مستمر ومتابعة الالتزام بتطبيق بروتوكولات العلاج من خلال اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا. - استمرار تفعيل 27 غرفة عمليات متصلة بغرفة العمليات المركزية للمراقبة والاستجابة السريعة لحالات الإصابة. - التعاون مع منظمة الصحة العالمية وشركة سينوفاك ضمن خطة الوزارة للتصدي لفيروس كورونا، بدء خط إنتاج جديد في تصنيع اللقاحات. - التوسع في المعامل المركزية لتصل إلى ٦٠ معملًا متخصصًا على مستوى محافظات الجمهورية. - تطوير ورفع كفاءة كل من مستشفيات الحميات والصدر. اقرأ أيضا: مجلس الوزراء: لا صحة لعدم جاهزية مستشفيات الحميات تزامناً مع الموجة الثانية لكورونا



- تطوير شبكة الغازات وتوفير الأجهزة الطبية بالمستشفيات. - استمرار العمل بالبرامج الصحية والمبادرات الرئاسية لتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين. - استمرار متابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة توفر 20 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا فور ثبوت فعاليته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.