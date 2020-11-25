احذر..صودا الخبز تساهم في ظهور التجاعيد وحب الشباب

تشتهر صودا الخبز بإضافتها إلى العديد من منتجات العناية الشخصية منها تنظيف الأسنان، ويستعين بها بعض مشاهير الموضة في العناية ببشرتهن، إلا أنها تتسبب في العديد من المشاكل.

تكمن مشكلة استخدام صودا الخبز على وجهك من حموضتها، حيث تحتوي بشرتك بشكل طبيعي على درجة حموضة في مكان ما بين 4.5 و 5.5 ، ما يعني أنها حمضية قليلاً وتعمل الصودا على غزالة طبقة الترطيب الطبيعية التي يغلف بها الجلد نفسه.

اقرأ أيضًا..حيلة بسيطة لتثبيت المكياج بدون تكاليف باهظة



تسبب صودا الخبز بعض الآثار الجانبية غير مرغوب فيها مثل الجلد الجاف جدًا، وظهور التجاعيد مبكرًا، وتفاقم حب الشباب، والتهيج أو الالتهاب، والحساسية للعناصر الطبيعية مثل الشمس.