الحضري يعلن اختيار فيفا له كعضو لجنة التصويت لجوائز "ذا بيست"

أعلن عصام الحضري الحارس الأسطوري للمنتخب الوطني، عن اختيار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" له كعضو بلجنة التصويت لجوائز "ذا بيست" التي تقدمها "الفيفا" كل عام.

وقال الحضري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " تشرفت كوني عضو لجنة التصويت لجوائز الافضل شكرا فيفا على هذه الفرصة الرائعة التي تعد اعتراف بهؤلاء الذين بذلوا الكثير من اجل لعبتنا".

ويقدم الفيفا 7 جوائز مختلفة، بين أفضل لاعب ولاعبة وأفضل مدرب ومدربة وأفضل حارس وحارسة مرمى، بالإضافة إلى أفضل هدف خلال العام، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عن الأفضل من بين الأسماء المرشحة في حفل افتراضي يقام يوم 17 من ديسمبر المقبل.

ويتنافس على أفضل لاعب كل من:

– تياجو ألكانتارا

– كريستيانو رونالدو

– كيفين دي بروين

– روبرت ليفاندوفسكي

– ساديو ماني

– كيليان مبابي

– ليونيل ميسي

– نيمار

– سيرجيو راموس

– محمد صلاح

– فيرجيل فان ديك