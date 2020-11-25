السكة الحديد: تعديل مواعيد وتركيب بعض القطارات على خطوط الوجه القبلي

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل مواعيد بعض القطارات وتعديل تركيب بعض القطارات على خطوط الوجه القبلي، بما يسمح بتقديم خدمة تلائم احتياجات الجمهور.

وأوضحت الهيئة، فى بيان لها، أنه اعتبارًا من غد الخميس سيتم تعديل مواعيد قطار 90 اكسبريس القاهرة/ السد العالي بحيث ينطلق من القاهرة الساعة 10:15 مساءً ويصل محطة السد العالي الساعة الرابعة عصر اليوم التالي.

وأشارت إلى أنه اعتبارًا من بعد غد الجمعة تعديل ميعاد قطار 165 اكسبريس أسيوط/ القاهرة بحيث ينطلق من أسيوط الساعة 6 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 1:55 ظهرًا، مع تعديل تركيب القطار ليتكون من عربات روسي جديدة، كما سيتم تعديل مواعيد قطار 972 اكسبريس القاهرة/ أسيوط بحيث يتحرك من القاهرة الساعة 4:20 عصرًا ويصل أسيوط الساعة 11:35 مساءً، مع تعديل تركيب القطار ليتكون من عربات روسي جديدة.

ولفتت إلى أنه اعتبارًا من اليوم تم تعديل مواعيد قطار 719 ركاب سوهاج/ أسيوط بحيث يتحرك من سوهاج الساعة 5:55 صباحًا ويصل أسيوط الساعة 7:55 صباحًا، كما تم تعديل مواعيد قطار 754 ركاب إدفو/ أسوان بحيث ينطلق من إدفو الساعة 1:35 ظهرًا ويصل أسوان الساعة 4:10 عصرًا.

ونوهت بأنه اعتبارًا من يوم الأحد القادم سيتم تعديل تركيب قطارات 714 و717 ركاب الواسطي/ المنيا والعكس، و169 و168 ركاب المنيا/ الواسطى والعكس لتتكون من عربات مميزة.