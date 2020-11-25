اقتحام سيارة عليها شعارات مناهضة للعولمة بوابة المستشارية الألمانية ببرلين

اقتحمت سيارة داكنة اللون عليها شعارات مناهضة للعولمة بوابة ديوان المستشارية في العاصمة الألمانية برلين، اليوم الأربعاء، وقالت متحدثة باسم الشرطة الألمانية إنه لا توجد بيانات حالياً عن وجود إصابات.
وكانت الشرطه الألمانية قد طوقت مدخل المستشارية الألمانية عقب اقتحام سيارة يقودها شاب قعيد في منتصف الأربعينات بوابة ديوان المستشارية.
وقالت الشرطه إنهم سوف يحققون مع الفاعل وما إذا كان يتصرف تحت تأثير حالة نفسية أم غير ذلك.
وانتشر في الموقع العشرات من أفراد الشرطة وتم استدعاء عربه إسعاف.
وقالت شرطة برلين إنها متواجدة في عين المكان مع الشرطة الاتحادية، مؤكدة في تغريدة على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي، أن هناك سيارة عند بوابه مبنى المستشارية ولا يوجد إصابات.
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وأفادت وسائل إعلام ألمانية أن السيارة نفسها استُخدمت عام 2014 لمحاولة الدخول إلى الدائرة الأمنية التي تحيط بالمستشارية للاحتجاج آنذاك على الاحباس الحراري والعولمة.
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