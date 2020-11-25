مهيب عبدالهادي: "عينة بن شرقي سلبية بالإضافة لساسي"

يستمر مهيب عبدالهادي في إصدار تصريحاته المثيرة، فبعد دقائق من إعلانه سلبية مسحة التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، أعلن الآن سلبية مسحة المغربي بن شرقي نجم هجوم نادي الزمالك ، وذلك ضمن نتائج المسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا التي أجراها الاهلي والزمالك تحت إشراف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" استعدادا لمباراة نهائي أفريقيا. وقال مهيب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " انا مش عارف الناس زعلانة ليه مصادري دكاترة مش بتوع كفتة واللي زعلان يضرب دماغو في الحيط طب خد دي فرجاني وساسي سلبي هقولها واحد واحد". اقرأ أيضا: عاجل .. سلبية مسحة جميع لاعبي الأهلي عدا صالح وتأكد تعافي كهربا ووليد سليمان

وتابع: " تاني تعديل ساسي وبن شرقي سلبي مفيش فايدة فيك طبعتك والطبع فيك غالب". وتابع: " تاني تعديل ساسي وبن شرقي سلبي مفيش فايدة فيك طبعتك والطبع فيك غالب". ومازال الكاف لم يعلن النتيجة الرسمية لمسحات الأهلي والزمالك حتى الآن. ويتواجه قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في قمة هي الأولى من نوعها، ليكونا طرفي نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبل الموافق 27 نوفمبر الجاري، والتي ستقام على ملعب إستاد القاهرة الدولي.



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