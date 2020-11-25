نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور محمد يوسف صبح أخصائي الباطنة بالبحيرة والذي توفي بمستشفى عزل العجمي نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19. وتابعت النقابة العامة في بيان لها: "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء". وفي وقت سابق، أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، آخر مستجدات الوضع الوبائي في مصر مقارنة بدول العالم والإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية، بداية من تسجيل الحالة الأولى وحتى الوقت الحالي. إقرأ أيضًا.. الصحة توفر 20 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا فور ثبوت فعاليته

وأكدت وزيرة الصحة على استعداد الدولة التام لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشهيد رقم 208.. وفاة طبيب متأثرا بفيروس كورونا في البحيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.