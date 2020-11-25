الخارجية تدين بناء وحدات استيطانية في جبل أبو غنيم بالقدس المحتلة

أعربت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، عن إدانتها لبناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لما يُمثله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية.

وقال بيان لوزارة الخارجية إنه اتصالًا بقيام السلطات الإسرائيلية بالمُصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة في جبل أبو غنيم في القدس الشرقية المُحتلة، تدين الخارجية هذا العمل.

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وأكد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن استمرار السياسات الإسرائيلية الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المُحتلة يقوض من فرص حل الدولتيّن، ويقف أمام جهود إحياء العملية التفاوضية سعيًا للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، فضلًا عما يُمثله من تهديد للأمن والاستقرار في المنطقة.