غدًا..تعطيل الدراسة بمحافظة الجيزة نظرًا لسوء الأحوال الجوية

جاء ذلك القرار حفاظًا على سلامه الطلاب وعدم تعرضهم لأي أحداث تنجم عن سوء حالة الأحوال الجوية وإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، مؤكدًا رفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ.

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كانت قد، أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية استمرار اندفاع الهواء البارد من أوروبا، الذي يعمل علي تكوين السحب الرعدية الممطرة بغزارة على المدن الساحلية تصل إلى الدلتا و القاهرة ومناطق من شمال الصعيد، فضلا عن سقوط أمطار غزيرة على أنحاء العاصمة وضواحيها.

