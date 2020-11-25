أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تعطيل الدراسة، غدًا الخميس، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة.
اقرأ أيضًا..تحيا مصر يكشف حقيقة توقف حركة مترو الأنفاق بسبب الحالة الجوية
كانت قد، أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية استمرار اندفاع الهواء البارد من أوروبا، الذي يعمل علي تكوين السحب الرعدية الممطرة بغزارة على المدن الساحلية تصل إلى الدلتا و القاهرة ومناطق من شمال الصعيد، فضلا عن سقوط أمطار غزيرة على أنحاء العاصمة وضواحيها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدًا..تعطيل الدراسة بمحافظة الجيزة نظرًا لسوء الأحوال الجوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.