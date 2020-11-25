بنك CIB يوسع نطاق التعاون مع ماستركارد وLevi Strauss&Co لمحو الأمية المالية بين العمال



أعلن بنك CIBأكبربنك قطاع خاص في مصر، عن توقيعا تفاقية شراكة لتوسيع نطاق التعاون معماستركاردو Levi Strauss & Co لتوعية عمال المصانع بأهمية الخدمات البنكية في تلبية احتياجاتهم اليومية ومحو الأمية المالية إلى جانب تمكينهم من استخدام القنوات الرقمية في إنجاز معاملاتهم المالية.

وتشملالشراكة التي بدأت في عام 2019العديدمن المؤسسات والشركات العالمية، ومن بينها، شركة ماستركارد، وشركةLevi Strauss & Coالعالمية المتخصصة في صناعة الملابس ولوتس للملابس الجاهزة والتي يضم مصنعها حوالي 11 ألف عامل وموظف، ومؤسسة HERproject، وهي إحدى المؤسسات التي لا تهدف للربح المعنية بتمكينالسيدات العاملاتفي مجال سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، ومركز خدمات التنمية (CDS)، وهو أحد منظمات المجتمع المدني والمختص بدعم آليات تحديد المصير والاكتفاء الذاتي في مصر.

وقد تم إطلاق مشروعالتعاون ،ليقدمللموظفين والعمال مجموعة من حلول الدفع الرقمي بما في ذلك حسابات الرواتب من CIB،وبطاقات الخصم المباشر والمحافظ الإلكترونية كبدائل للمعاملات النقدية وهو ما سيساهم في تشجيع العملاء على الاستفادة من خدمات بنكية رقمية سهلة وآمنة بدلًا من الخدمات التقليدية. وفي إطار هذا المشروع، قام البنك بإطلاق مجموعة من الدورات التدريبية بالتعاون مع شركائه لتوعية العاملين بالخدمات والمنتجات والمزايا التي يقدمها، فضلًا عن التوعية بأهمية ومميزات الحلول الرقمية وتشجيعالعمال على استخدامهافي العديد من المعاملات ومن بينها التحكم في أموالهم في أي وقت ومن أي مكان،وسدادالمدفوعاتوكذلك التحكم في نفقاتهم.

وفي سياق متصل، قام مركز ماستركارد للنمو الشامل ومؤسسة Levi بتوقيع اتفاقية شراكة مع مبادرة BSR’s HERprojectلإطلاق برنامج تدريبي يركز على تشجيع الموظفين والعمالبشركة لوتس على استخدام الخدمات الرقمية.وقد تم اختيار المدربين في البرنامج من العاملين لمشاركة تجاربهم البنكية مع زملائهم، فضلًا عن تقديم النصائح حول كيفية إدارة أموالهم وتوعيتهم بأهمية الحلول الرقمية وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها ماستركارد لدعممبادرات الشمول المالي. وخلال عام 2020، قامت ماستركارد بالتوسع بمبادراتها العالمية لتعزيز الشمول المالي بهدف تمكين مليار شخص و50 مليون شركة صغيرة ومتناهية الصغر من التعامل مع الخدمات الرقمية في إتمام معاملاتهم المالية بحلول عام 2025. وفي إطار هذه الجهود، سوف تركز الشركة على تزويد 25 مليون سيدة من رائدات الأعمال بمجموعة من الحلول الرقمية لمساعدتهن في تنميةأعمالهن.

اقرأ أيضًا.. تفاصيل القرض الشخصي من بنك CIB يصل إلى مليون ونصف وفي هذا السياق صرح محمد فرج، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات المصرفية، أن هذا المشروع يأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز مبادرات الشمول الماليفي جميع القطاعات الاقتصادية، وبصفة خاصة العمال محدودي الدخل،ممن لا يتمتعون بالخدمات البنكية.وأشاد فرج بنجاح هذا المشروع وقدرته على توعية الموظفين بمنتجات البنك التي تشمل حسابات الرواتب والمحفظة الذكية، مما أثمر عن قيام الآلاف من الموظفين بتحويل أجورهم لحسابات الرواتب والتسجيل في تطبيق المحفظة الذكية.

كما أكدعلى حرص البنك المستمر على دعم جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي عبر تقديم مجموعة من أفضل الحلول الرقمية المبتكرة في السوق المصري. وأضاف أن البنك يعكف على توفير المنتجات والخدمات البنكية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات مختلف الشرائح، وذلك عبر التواصل المباشر مع مختلف فئات المجتمع لفهم احتياجات ومتطلبات كل عميل.

ومن جانبه أعرب مجدي حسن، المدير العام لماستركارد بمصر وباكستان، عن اعتزاز الشركةبإطلاق هذا المشروع الذي يهدف إلى تمكين عمال المصانع والموظفين من التعامل مع الخدمات البنكيةعبر تزويدهم بمجموعة من حلول الدفع الرقمية السهلة والآمنة لمساعدتهم فيإدارة أموالهم بشكل أفضل وزيادة قدرتهم الشرائية. ويأتي التزام ماستركارد بهذه الشراكة من منطلق حرصها علىتوفير الخدمات المالية للعمال محدودي الدخل، ممن لا يتمتعون بالخدمات البنكية في محاولة لدمج تلك الشريحة في منظومة الاقتصاد الرسمي.

جدير بالذكر أن إطلاق هذا المشروع يأتي في إطار الجهود التي يبذلها البنك لدعم مبادرات الشمول المالي وتقديم أفضل الخدمات البنكية التي تساهم في رفع مستوى المعيشة للموظفين.بالإضافة إلى ذلك، قام البنك خلال عام 2019 بإطلاق قرض "سلفة وأمان" وحساب CIB Easy وبطاقة ميزة بهدف توفيرحلول بنكية سهلة الاستخدام للعملاء،فضلًا عن تقديم خدمات مالية متنوعة لجميع شرائح وفئات المجتمع.

