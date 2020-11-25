عاجل.. تعليق الدراسة غدا بجميع المدارس بالجيزة

جدة - نرمين السيد - قرر أحمد راشد محافظ الجيزة، تعطيل الدراسة غداً الخميس بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، نظرا لسوء الأحوال الجوية وموجه سقوط الأمطار التى من المتوقع أن تتعرض لها المحافظة وذلك وفقا للتقارير الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية .





وأوضح بيان صحفى للمحافظة، أن ذلك القرار جاء حفاظًا على سلامه الطلاب وعدم تعرضهم لأى أحداث تنجم عن سوء حالة الأحوال الجوية وإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، مؤكداً على رفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ.

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