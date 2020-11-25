وزير التموين يوجه بزيادة الكمامات المتعاقد عليها إلى مليون إضافية

جدة - نرمين السيد - وجه وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، بزيادة الكميات المتعاقد عليها من الكمامات من جانب وزارة التموين مع مصانع وزارة الإنتاج الحربى بمليون كمامة إضافية، للتوزيع من خلال شركتى الجملة على المنافذ التموينية، حيث تم توزيع 30 مليون كمامة على البطاقات التموينية خلال الفترة السابقة انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية بإتاحة حصص أكبر منها، وفى إطار الإجراءات التى اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات فيرس كورونا المستجد.





وأكد المصيلحى - فى بيان له اليوم الأربعاء - أن توفير الكمامات الواقية أصبح ضرورة ملحة، مع أهمية الاستفادة من البطاقة التموينية فى توزيع السلع الأساسية والاستراتيجية على أكبر عدد من المواطنين ، مشيرا إلى أنه يتواجد بقاعدة بيانات البطاقات التموينية ما يقرب من ٦٤ مليون مستفيد، فضلاً عن امتلاك الوزارة لأكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لضمان سرعة التوزيع والنفاذ لكافة أنحاء الجمهورية. وناشد المصيلحى، المشتركين فى توزيع الكمامات الالتزام بالتوجيهات والإجراءات المنظمة لعملية التوزيع مع تشديد الرقابة من كافة الجهات المختلفة على عملية التوزيع لضمان التأكد من انتظام عملية الصرف أولاً بأول، والتأكد من أن الأصناف المسلمة للمخازن والمنصرفة للمواطنين هى نفس الأصناف وبالمواصفات التى تم التعاقد عليها وفى حال المخالفة سيتم تحرير محاضر بذلك وتوقيع غرامات مالية كبيرة على المخالفين.

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