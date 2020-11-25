المصريين الأحرار: جائزة هالة السعيد لها عدة معان.. المرأة على الطريق الصحيح

جدة - نرمين السيد - هنأ حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، لحصولها، اليوم الأربعاء، على جائزة أفضل وزيرة عربية، بجائزة التميز الحكومى العربى لعام 2020.





وأكد الكاتب هانى لبيب المتحدث الإعلامى باسم الحزب، أن حصول الوزيرة على تلك الجائزة الرفيعة له أكثر من معنى، أولا: أن المرأة المصرية تؤكد تواجدها الملموس والقوى على الساحة العربية والعالمية، وثانيا أن تلك الجائزة، تؤكد أن التوجه نحو تمكين المرأة فى دولة 30 يونيو لم يأت من فراغ، وكان فى محله، وثالثاً أن الجائزة تأتى كذلك تتويجا لجهود الوزيرة هالة السعيد نفسها، إذ أنها أثبتت كفاءة كبيرة فى قيادة وزارة التخطيط، ووضع حلول جذرية للأزمات التى صادفتها. وأشار المتحدث باسم "المصريين الأحرار"، إلى أن المرأة المصرية على الطريق الصحيح، كما أنها ستصل إلى أبعد الآفاق مع إتاحة الفرص الحقيقية أمامها.

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