جدة - نرمين السيد - عقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا مع المهندس هاشم بن عوف سليمان وزير البنية التحتية والنقل السودانى، لبحث وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين مصر والسودان الشقيق فى مجال الطيران المدنى.





حضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى والسفير محمد إلياس سفير دولة السودان بالقاهرة ولفيف من قيادات الوزارة والشركات التابعة. فى بداية اللقاء أعرب وزير الطيران المدنى، عن سعادته بهذا اللقاء المثمر، مؤكداً حرص الحكومة المصرية بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء فى دولة السودان.

وأضاف الطيار محمد منار أنه تم مناقشة بنود اتفاقية النقل الجوى الثنائية، لزيادة معدلات التشغيل بين البلدين، وكذا كيفية وضع آليات للتعاون بمختلف المجالات داخل قطاع الطيران، وبخاصة مجالات الصيانة والبنية التحتية للمطارات، فضلاً عن أنظمة الملاحة والشحن الجوى بما يساهم فى زيادة حجم التبادل التجارى من خلال التعاون بين شركة مصر للطيران والخطوط السودانية وزيادة الصادرات والواردات بين مصر والسودان. من جانبه، أعرب وزير النقل عن سعادته بهذا اللقاء، موضحًا أنه يتطلع إلى مزيد من التعاون مع وزارة الطيران المدنى، فى تنفيذ عددا من المشروعات الهامة، لما يمتلكه قطاع الطيران المدنى المصرى من خبرات واسعة فى هذا المجال، والذى سوف يحقق نقلة نوعية كبيرة فى صناعة النقل الجوى بين البلدين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور .. وزير الطيران يبحث مع وزير النقل السودانى سبل التعاون الثنائى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.