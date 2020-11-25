جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحفى للمحافظة، أنه سيتم استثناء القيادات وأطقم العمل من القرار وفقاً للاحتياجات التى يحددها مديرى المدارس والإدارات. جاء ذلك نظراً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار موجة الطقس السيىء وتعرض المحافظة لموجة من الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية وحفاظاً على سلامة الطلاب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استمرار تعطيل الدراسة غدا بجميع المدارس فى البحيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.