مصر تدين بناء وحدات استيطانية في الأراضي الفلسطينية 

أعربت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، عن إدانتها لبناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لما يُمثله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية، وذلك اتصالًا بقيام السلطات الإسرائيلية بالمُصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة في جبل أبو غنيم في القدس الشرقية المُحتلة.

وأكد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن استمرار السياسات الإسرائيلية الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المُحتلة يقوض من فرص حل الدولتيّن، ويقف أمام جهود إحياء العملية التفاوضية سعيًا للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، فضلًا عما يُمثله من تهديد للأمن والاستقرار في المنطقة.

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