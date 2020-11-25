يقدمها البابا تواضروس.. حلقات جديدة للتأمل خلال فترة صوم الميلاد بعنوان "فرح عظيم"

يبث المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، طوال فترة صوم الميلاد الذى بدأ اليوم ولمدة 43 يوما حلقات يومية جديدة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بعنوان "فرح عظيم" عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة والقنوات القبطية.

وقال القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا تواضروس يتأمل خلال حلقات "فرح عظيم" في انجيلي متى ومرقس.

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وأوضح متحدث الكنيسة أن فكرة "فرح عظيم"، تأتي في إطار سعي قداسة البابا تواضروس الثاني إلى تقديم دراسة روحية مبسطة في إنجيلي متى ومرقس لتكون فرصة للوصول للفرح الحقيقي بميلاد السيد المسيح.

وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلاة القداس الإلهي اليوم الأربعاء من الكاتدرائية المرقسية الكبري بالعباسية، بمشاركة مجموعة من الآباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس والكهنة وعدد محدود من الشعب، وسط تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتمم البابا تواضروس الثاني صلوات ترقية 44 كاهنا من كنائس القاهرة إلى رتبة القمصية، وذلك أثناء صلوات القداس الإلهي في اليوم الأول من صوم الميلاد المجيد.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأربعاء صوم الميلاد المجيد، والذي ينتهي في 7 يناير باحتفالات عيد الميلاد، ويستمر الصوم لمدة 43 يوما، يقام خلالها القداسات والصلوات في مختلف الكنائس بمصر وبلاد المهجر.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وآباء المجمع المقدس والكهنة، صلوات القداسات في مختلف الكنائس، إلى جانب إقامة نهضات روحية في بعض الكنائس يتم خلالها الحديث حول أحد الموضوعات الروحية.

وطقس الصوم من بدايته إلى أول شهر كيهك يكون بالألحان السنوية بإضافة قسمة صوم الميلاد، وجملة ختام الصلوات الجماعية الخاصة بصوم الميلاد أيضًا، ثم مع بداية شهر كيهك يصلى الطقس الكيهكي حتى برامون عيد الميلاد المجيد.

ومدة الصوم المحددة بـ43 يوما، تصوم الكنيسة منها 40 يوما لاستقبال ميلاد السيد المسيح، كما صام موسى 40 يوما قبل أن يتسلم كلمة الله المكتوبة، والثلاثة أيام الأخرى تذكار لمعجزة نقل جبل المقطم في وقت القديس سمعان الخراز كما صام الآباء الأولون في عهد البابا إبرام بن زرعة.