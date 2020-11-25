هالة السعيد تحصل على جائزة أفضل وزيرة في العالم العربي.. والقومي للمرأة يقدم التهنئة

تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهنئة إلى الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لحصولها على جائزة التميز الحكومى العربي كأفضل وزيرة فى العالم العربي التى أطلقتها دولة الإمارات بالتعاون مع جامعة الدول العربية .

حيث عبرت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها وفخرها لحصول الدكتورة هالة السعيد على هذه الجائزة الهامة، مؤكدة أنه فوز مستحق عن جدارة، ويعد تكريم للحكومة وللمرأة المصرية بشكل عام، حيث يعد حصاد للإنجازات التى تقوم بها الحكومة المصرية من تطورات إدارية وإنشائية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفة أن الدكتورة هالة السعيد تعد نموذج مشرف للمرأة المصرية فى جميع المناصب التى تقلدتها ولجهودها الحثيثة التى ساهمت فى إحداث تطورات كبيرة داخل وزارة التخطيط مما أثر بشكل ملحوظ على الأداء الحكومى خاصة خلال التعامل مع جائحة فيروس الكورونا المستجد، متمنية لها دوام النجاح والتوفيق.

كما عبرت رئيسة المجلس عن امتنانها لدولة الإمارات بالتعاون مع جامعة الدول العربية لتنظيم هذا الجوائز لتكريم الجهات الحكومية التى تعمل بجد، مضيفة أن استثناء الوزارات والهيئات الإماراتية يعد أكبر دليل على الحيادية و الشفافية.

يذكر أن جدير جائزة التميز الحكومي العربي” 15 فئة، موزعة على فئتين رئيسيتين هما الأفراد والمؤسسات، حيث تضم الجوائز الفردية فئات أفضل وزير عربي، وأفضل محافظ عربي، وأفضل مدير عام لهيئة ومؤسسة عربية، وأفضل مدير بلدية في المدن العربية، وأفضل موظف حكومي عربي، وأفضل موظفة حكومية عربية.

أما الجوائز المؤسسية فتنقسم إلى رئيسية وفرعية، حيث تضم الجوائز الرئيسية فئات أفضل وزارة عربية، وأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية، فيما تضم الجوائز الفرعية فئات أفضل مبادرة أو تجربة تطويرية حكومية، وأفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، وأفضل مشروع حكومي لتنمية المجتمع، وأفضل تطبيق حكومي عربي ذكي.