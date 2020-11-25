الري تطمئن المواطنين على توقعات هطول الأمطار في الـ 48 ساعة القادمة

قال المهندس محمد غانم، متحدث وزارة الموارد المائية والري إن الوزارة لديها تنبؤات بخريطة هطول الأمطار منذ ثلاثة أيام .

وأضاف "غانم" فى تصريحات خاصة لصدى البلد، كما توقعنا هطول الأمطار على القاهرة فى الساعة الثانية مساء وهذا حدث بالفعل، وتم اتخاذ كافة الاحتياطات المكثفة.

وتابع: تم تقليل مناسيب المياه فى الترع والمصارف فى المحافظات التى تتساقط عليها مياه غزيرة حتى يتم استيعاب أى كمية من الأمطار فى المجارى المائية.

وأشار لأنه تم عمل صيانة لكل المحطات المقامة على المصارف خلال الشهور الماضية وتعمل على درجة كبيرة من الكفاءة، لترفع المياه الموجوده فى المصارف وهى هامة لمنع الالتحامات والغرق فى المصارف، وتم التأكد من سلامة جسور جميع الترع المصارف حتى لا يحدث انهيارات لهذه الجسور.

ونوه أنه فى منطقة غرب الدلتا ومحافظة البحيرة تحديدا تم انفاق مليار ونصف فى السنوات الأخيرة لتطوير منظومة الرى وشبكة الترع والمصارف، وانشاء محطات جديدة وسحارات جديدة ليتم استيعاب أى كمية من الأمطار.

ووضح أن خريطة الأمطار التى تنبأت بها غرفة عمليات السيول تتوقع اليوم أمطارا غزيرة على السواحل الشمالية وأمطارا على القاهرة ، وتتوقع اليومين القادمين أمطارا متوسطة على السواحل الشمالية وقد تصل للقاهرة بشكل بسيط.

جدير بالذكر أن الخبراء يتوقعون غدًا طقسا لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، والطقس ليلًا بارد على معظم الأنحاء مائل للبرودة على جنوب سيناء شديد البرودة على شمال الصعيد، وهناك شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري.

وعن درجات الحرارة المتوقعة العظمى والصغرى فتكون القاهرة "24- 14"، الإسكندرية "22 – 15"، قنا "26- 13" الأقصر "27– 12"، أسوان "28 – 14".

أما الأربعاء فيسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الغربية معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا، والطقس ليلًا بارد على كافة الأنحاء مائل للبرودة على جنوب سيناء .