الأمطار لا تعترف بالزمالك نادي القرن وتعصف بلافتاته (صور)

تعرضت القاهرة اليوم وعدد من محافظات مصر، لأمطار رعدية شديدة ورياح شديدة في كافة الأنحاء.

ولم تخلى ميت عقبة من الأمطار والرياح التي قامت بخلع لافتة "نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي"، الموجودة على سور نادي الزمالك، والتي أمر بتعليقها سابقا رئيس الزمالك الموقوف مرتضى منصور.

وكان مرتضى منصور قد لجأ لذلك الامر ليقول أن الزمالك هو نادي القرن الأفريقي للألفية الماضية، وذلك بالرغم من حصول النادي الأهلي على اللقب في عام 2000 كونه الأكثر حصولا على النقاط، في نظام ترتيب الاندية بالقارة السمراء.

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وعلى مدار عقدين من الزمن، كانت تثار قضية نادي القرن على فترات من قبل المنتمين لنادي الزمالك، إلا أنها في الأشهر الماضية، وخاصة في فترة الموجة الأولى لانتشار فيروس كورونا المستجد، وصل الأمر إلى ذروته حيث لوح الزمالك بلجوءه للقضاء الدولي، وذهب لوزارة التموين لأخذ علامة تجارية تثبت أن نادي الزمالك نادي القرن، لكن عاد الأمر للهدوء مرة أخرى، ولم يشهد أي تحرك رسمي وفعلي من إدارة نادي الزمالك.

