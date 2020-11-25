تعليق العمل بمعرض الكتاب بدار الأوبرا حتى السبت المقبل نظرا لسوء الأحوال الجوية

قرر رئيس الهيئة العامة للكتاب الدكتور هيثم الحاج علي، تعليق العمل بمعرض الكتاب المنعقد بدار الأوبرا المصرية اليوم الأربعاء، وغدا الخميس؛ نظراً لسوء الأحوال الجوية، على أن يعود الناشرون يوم الجمعة لتجهيز الأجنحة وفرشها وتزويدها بالكتب الجديدة.

وسيتم فتح أبواب المعرض مرة أخرى للجمهور في العاشرة من صباح السبت 28 نوفمبر الجاري ليمتد حتى مساء يوم الأول من ديسمبر.

يذكر أن المعرض افتتحته الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب مساء الخميس الماضى، ويقام المعرض بساحة مسرح الهناجر على مساحة 850 مترا مربعا بمشاركة 32 دار نشر وقطاعات وزارة الثقافة ومنها الهيئة العامة لقصور الثقافة، ودار الكتب ،كما تشارك دار المعارف.

يضم المعرض أحدث إصدارات الهيئة العامة للكتاب فى مختلف المجالات والسلاسل التى تصدرها الهيئة مثل سلسلة ما التى تبسط المجالات المختلفة للشباب كالمسرح والسينما والإبداع والفن التشكيلى والهرم وعلم العروض والفقه وعلم الأحياء وغيرها، وسلسلة رؤية التى تصدرها هيئة الكتاب بالتعاون مع وزارة الأوقاف بأسعار لا تتجاوز خمسة جنيهات.

كما يضم إصدارات الهيئة من النشر العام مثل: (شخصية مصر، وموسوعة وصف مصر، وحكايات الولاد والأرض الجزء الأول والثاني، سيلفي مع الشهيد) وكتب ثروت عكاشة (فنون عصر النهضة ، القاهرة خططها وتطورها العمراني) وجناح (كنوز زمان) وتبدأ أسعار الكتب به من جنيه واحد، إلى جانب أحدث إصدارات مشروع مكتبة الأسرة فى جميع السلاسل.

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