غرق استاد القاهرة الدولي قبل مباراة الأهلي والزمالك المرتقبة

تداول عددا من مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لمدخل ومحيط استاد القاهرة الدولي وهو في حالة غرق، وذلك قبل 48 ساعة فقط من مباراة الأهلي والزمالك المرتقبة والحاسمة في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020، الذي سيقام على استاد القاهرة الدولي، يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.
ومن المقرر إقامته المباراة، يوم الجمعة المقبل فى تمام التاسعة مساءً، وسط حالة من التخوف من تأثير الطقس السيئ على اللقاء.
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ونجح الأهلي في الوصول للمباراة النهائية بعد الفوز علي فريق الوداد المغربي في نصف النهائي، وأيضا وصول الزمالك بعد الفوز علي الرجاء المغربي في نصف النهائي، ليتقابل الفريقان يوم 27 من الشهر الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا، علي استاد القاهرة.
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