ملكة جمال "البكبوزات" تهاجم فودافون "أنتو شركة حرامية"

هاجمت مروة السعيد ملكة جمال البكبوزات، شركة فودافون ، متهمة آياهم بشركة رصيدها باستمرار، لم تكن تلك المرة الأولى التى يرصد تحيا مصر شكاوي عملاء فودافون حول استهلاك الرصيد دون علمهم. شكاوي عملاء فودافون

وقالت ملكة جمال البكبوزات، عبر صفحتها الشخصية على موقع "فيسبوك"، "أنتو شركة حرامية وزبالة".



وفي السياق ذاته، اشتكى عملاء فودافون من غياب الشبكة في أغلبية المناطق في محافظات القاهرة الجيزة، حيث أنها شكاوي مستمرة من خدمات فودافون مصر، الأمر الذي جعلهم ينفرون من الشركة ويبحثون عن أنظمة جديدة وشبكات ليس بها مشكلات.

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