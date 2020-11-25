طريقة بسيطة لإخفاء الهالات السوداء بـ أحمر الشفاه

تعاني العديد من الفتيات بشكل عام بسبب الهالات السوداء التي تتسبب في ازعاجها بشكل مستمر، إلا أن هناك حيل بسيطة يمكنك اللجوء لها لإخفاء تلك الهالات.
يساعد تطبيق أحمر الشفاه الأحمر إخفاء الهالات السوداء يحدث فرقًا حقًا ، خاصةً إذا كانت الدوائر الموجودة أسفل عينيك إذا كانت بلون مائل للإخضر أو الأزرق.
وينصح خبراء الموضة باختيار أحمر الشفاه ذا اللون القاتم لتغطية الهالات السوداء قبل وضع كريم إخفاء العيوب أو "الكونسيلر".
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كما ينصح الخبراء باختيار أحمر الشفاه الكريمي لأنها أسهل في المزج خاصة أن منطقة أسفل العينين تتكون من جلد رقيق فلاتعانين من ترهل هذه المنطقة بفعل تغطيتها.
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