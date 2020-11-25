شوبير عن مسحات الأهلي والزمالك: "ثلاثة هنا وثلاثة هنا"

صرح الكابتن أحمد شوبير، مقدم البرامج الرياضية وحارس الاهلي السابق، عن وجود 3 إصابات بفيروس كورونا المستجد في كل من الأهلي والزمالك، وذلك ضمن نتائج المسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا التي أجراها الأهلي والزمالك تحت إشراف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" استعدادا لمباراة نهائي أفريقيا.
واكتفى شوبير بأربع كلمات، نشرهم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال فيهم: "ثلاثة هنا وثلاثة هنا"، وكانت تلك الكلمات كافية ليفسرها الجمهور أنها تعني 3 إصابات بفيروس كورونا المستجد في كل من قطبي الكرة المصرية.
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ويتواجه قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في قمة هي الأولى من نوعها، ليكونا طرفي نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبل الموافق 27 نوفمبر الجاري، والتي ستقام على ملعب إستاد القاهرة الدولي.
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