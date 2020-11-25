شوبير: "ديانج وأوباما عبدالله جمعة مسحتهم إيجابية"

صرح الكابتن أحمد شوبير، مقدم البرامج الرياضية وحارس الاهلي السابق، عن وجود 3 إصابات بفيروس كورونا المستجد في كل من الأهلي والزمالك، وذلك ضمن نتائج المسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا التي أجراها الاهلي والزمالك تحت إشراف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" استعدادا لمباراة نهائي أفريقيا.
وقال شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال فيهم: "ديانج وليد سليمان صالح جمعه اهلي اوباما عبد الله جمعه الونش زمالك الف سلامه علي الجميع".
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ويتواجه قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في قمة هي الأولى من نوعها، ليكونا طرفي نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبل الموافق 27 نوفمبر الجاري، والتي ستقام على ملعب استاد القاهرة الدولي.
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