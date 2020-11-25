دعاء المطر والرعد.. اللهم صيبًا نافعًا

حالة الطقس اليوم، شهدت عدة محافظات عدم استقرار في الأحوال الجوية وهطول الأمطار الغزيرة، فيما حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من خلال توضيحها لخريطة الأمطار خلال الثلاثة أيام المقبلة في مناطق مختلفة.

تصدر دعاء المطر محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب هطول الأمطار بغزارة، حيث بدأ عدد كبير من المواطنين في البحث عن دعاء المطر.

دعاء المطر



هناك الكثير من أدعية المطر، التي من المستحب دعاؤها أثناء تساقط الأمطار بنية الاستجابة، فبعضها وُرد عن رسول الله سيدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم وبعضها لم يرد، وبمناسبة حالة الطقس وسقوط الأمطار، نقدم إليك عدد من الأدعية المستجابة التي وردت في السنة النبوية الشريفة.

كان رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- يدعو بدعاء عند سماع صوت الرعد، فقد رُوِي: «أنَّه كان إذا سمِعَ الرَّعدَ تَرَكَ الحديثَ، وقالَ: سُبحانَ الَّذي «يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ» ثُمَّ يقولُ: «إنَّ هذا لوعيدٌ شديدٌ لأهلِ الأرضِ»، «سبحانَ الذي يسبحُ الرعدُ بحمدِه والملائكةُ من خيفتِه».

اقرأ أيضًا..اللهم صيبًا نافعًا.. دعاء المطر تزمنًا مع السيول



اللَّهمَّ صيِّبًا نافعًا..مُطِرْنَا بفَضْلِ اللَّهِ ورَحْمَتِهِ..اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا..سبحانَ الذي يسبحُ الرعدُ بحمدِه والملائكةُ من خيفتِه..اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك..اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ ما فِيهَا، وَخَيْرَ ما أُرْسِلَتْ به، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّهَا، وَشَرِّ ما فِيهَا، وَشَرِّ ما أُرْسِلَتْ به".